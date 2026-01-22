Возраст под контролем: водители старше 65 лет могут остаться без прав с 2026 года

В 2026 году водители старше 65 лет могут остаться без водительских прав

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Обновленные правила медицинского освидетельствования меняют подход к оценке здоровья.

В России начала действовать обновленная система медицинского допуска к управлению транспортными средствами, и для части водителей она может иметь далеко идущие последствия. Об этом сообщает njcar.ru.

Изменения затронули не только сам порядок прохождения комиссии, но и глубину медицинских проверок, которые теперь ориентированы не на разовое состояние человека, а на его здоровье в динамике.

Одним из ключевых нововведений стало расширение перечня обязательных исследований. Для некоторых категорий граждан при медосмотре теперь назначаются анализы крови и мочи, позволяющие выявлять следы употребления алкоголя и запрещенных веществ не только в момент обследования, но и за определенный период до него. Такой подход особенно актуален для водителей, у которых ранее уже возникали вопросы, связанные с алкоголем. Даже при отсутствии текущих нарушений комиссия вправе направить их на дополнительные или повторные обследования.

Отдельное внимание в новых правилах уделено водителям старшего возраста. Для граждан старше 65 лет пересмотрены требования к медицинской оценке, особенно если речь идет о хронических или неврологических заболеваниях. Теперь при принятии решения учитываются не только показатели, зафиксированные в день прохождения комиссии, но и медицинская история за последние месяцы, что позволяет более точно оценить реальные риски.

В рамках освидетельствования для этой возрастной группы могут проводиться дополнительные проверки когнитивных и физических функций. Речь идет об оценке памяти, внимания, слуха, координации движений и скорости реакции — факторов, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. При этом сам возраст не считается основанием для автоматического отказа в допуске к управлению автомобилем.

Решение медицинской комиссии принимается индивидуально. Если выявлены факторы, способные повлиять на безопасность, право управления транспортным средством может быть ограничено на определенный срок с возможностью повторного прохождения комиссии в будущем. Таким образом, система делает акцент не на формальные критерии, а на реальное состояние здоровья водителя и потенциальные риски для него самого и окружающих.

