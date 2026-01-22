Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Отмена лимита позволит повысить пенсии семьям с большим количеством детей.

С этого года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Ранее предел составлял шесть лет суммарно. Это позволяло учитывать уход только за четырьмя детьми.

Новое решение обеспечит увеличение пенсии родителей, у которых пять и более детей. В случае рождения двойни или тройни срок в полтора года умножается на два или три, что значительно повышает пенсионные коэффициенты. С 1 января уже проведен перерасчет пенсий для 400 тысяч многодетных матерей.

