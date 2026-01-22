Принят законопроект о запрете депортации воевавших за РФ иностранцев

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также им нельзя будет отказать в виде на жительство.

Россия защитит от депортации иностранцев, воевавших в составе нашей армии. Кроме того, им нельзя будет отказать в разрешении на временное пребывание в стране и в виде на жительство. А уже выданные документы запретят аннулировать или сокращать срок действия.

Законопроект приняли в первом чтении. Еще одна инициатива касается административных правонарушений. Вместо высылки воевавших в российской армии иностранцев будут наказывать штрафом до 50 тысяч рублей. Или обязательными работами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) и правительством Москвы планируют создать информационную систему биометрической идентификации иностранных граждан.

Разработку биометрической информационной системы необходимо завершить до 10 декабря 2026 года. До наступления этой даты правительство также будет ждать подготовленный доклад от создателей сервиса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.