Новый раунд диалога: что известно о сегодняшней встрече Путина и Уиткоффа

В Кремле ждут доклада о контактах США с Европой и Украиной

Ранее спецпосланник президента США заявил о «значительном прогрессе» в переговорах по Украине.

Уже сегодня должна состояться встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Предстоящий разговор станет седьмым их личным контактом. Ранее они пять раз беседовали в Кремле, еще одна встреча была в Санкт-Петербурге. Кроме того, Путин и Уиткофф виделись в Анкоридже, когда тот находился в составе делегации президента США Дональда Трампа.

Ранее во вторник по итогам переговоров со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым Уиткофф заявил о «значительном прогрессе» в обсуждении украинского урегулирования. И даже описал его как прорыв, превысивший 90%. В Кремле пока не комментируют успехи, но подчеркивают, что Москва рассчитывает своевременно получать информацию о контактах между США, Европой и Украиной.

Ранее, писал 5-tv.ru, Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры с США. Он заявил переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошли в деловом и продуктивном ключе. Диалог между сторонами оказался продолжительным и занял свыше двух часов.

