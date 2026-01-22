В Нью-Йорке задержали мужчину за попытку проникновения в Генконсульство РФ

Фото: www.globallookpress.com/Jimin Kim

Неизвестный мужчина забрался на балкон здания дипмиссии.

Неизвестный мужчина попытался проникнуть на территорию Генерального консульства России в Нью-Йорке. Нарушителя задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости со ссылкой на российскую дипмиссию. Инцидент произошел 20 января.

В представительстве РФ охарактеризовали случившееся как попытку незаконного проникновения «неуравновешенного лица» на охраняемую территорию консульства.

По данным дипломатов, злоумышленник забрался на балкон второго этажа здания. Не сумев вскрыть закрытые ставни, он сорвал новогоднюю гирлянду, однако не смог отвязать российский флаг, установленный на флагштоке.

После происшествия мужчину задержала полиция. В настоящее время проводится расследование, которое осуществляется во взаимодействии правоохранительных органов с сотрудниками консульства.

В дипмиссии подчеркнули, что подобные провокации в отношении российских дипломатических учреждений происходят регулярно и не всегда встречают активное противодействие со стороны принимающих властей.

