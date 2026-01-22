Солнце не отпускает: насколько сильной ожидается магнитная буря 22 января

Фото: 5-tv.ru

После рекордной солнечной активности геомагнитная обстановка останется нестабильной.

Геомагнитная обстановка 22 января 2026 года останется нестабильной, однако серьезных магнитных бурь не ожидается. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные специалистов по солнечной активности.

По прогнозам ученых, в утренние часы — примерно с 3:00 до 6:00 по московскому времени — возможен кратковременный рост геомагнитной активности выше четырех баллов. В течение дня колебания будут находиться в диапазоне трех-четырех баллов по девятибалльной шкале, что соответствует «зеленому» уровню и считается относительно безопасным для большинства людей.

Давление в городах

На 22 января в Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется атмосферное давление в пределах климатической нормы. В столице показатель составит около 754 мм ртутного столба, в Санкт-Петербурге — 771 мм ртутного столба. Синоптики отмечают, что такие значения не представляют опасности для здоровья и соответствуют обычным для этого времени года погодным условиям.

Прогноз до конца января

По данным URA.RU, до конца января геомагнитная обстановка будет постепенно меняться. Так, 23 января уровень активности может составить около 3,8–4 баллов, что соответствует «зеленому» уровню. Уже 24 января ожидается спад до двух баллов, а 25 января показатели вновь немного повысятся — примерно до трех баллов.

Наиболее заметные возмущения прогнозируются 26 и 27 января, когда возможны магнитные бури силой до пяти баллов (уровень G1), способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В период с 28 по 30 января геомагнитная активность вновь снизится и будет держаться в районе трех баллов. Последний день месяца, 31 января, обещает быть самым спокойным — уровень активности ожидается около двух баллов.

Рекомендации врачей

Метеозависимым людям советуют не паниковать, снизить физические нагрузки, соблюдать питьевой режим, больше бывать на свежем воздухе и ограничить употребление кофеина, алкоголя и энергетиков.

