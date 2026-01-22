Любовь, секс и спортзал: Сергей Бурунов раскрыл свой секрет похудения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Артист признался, что отчасти своими метаморфозами он обязан женщине, которая скрасила его жизнь.

Актер театра и кино, харизматичный пародист, талантливый мастер озвучивания, популярный человек — Сергей Бурунов — теперь еще и стройный и внимательный к своей внешности мужчина. И дело не только в профессиональном долге артиста выглядеть хорошо, но еще и в чувствах к женщине, которую он так долго ждал.

На премьере фильма «Комментируй это» Бурунов признался корреспонденту 5-tv.ru, что появление спутницы оказало на него немалое внимание. Возлюбленная, по словам актера, следит и за его образом жизни, и за стилем. Например, мягко намекает, что ей очень нравился образ кавалера в сериале «Ивановы-Ивановы». Но он держится, потому что не хочет быть похожим на «топ-менеджера из Воронежа».

«Я все-таки артист, поэтому для этих целей у меня есть Виктория Борисовна Шестаковская моя дорогая, мой стилист и мой художник по костюмам… Там весь гардероб улетел. Виктория Борисовна приехала, она просто делала вот так (неодобрительно качала головой — Прим. Ред.) и пальцем тыкала, и все летело в мусорку. (Пережил это — Прим. Ред.) с трудом», — заявил Бурунов.

Что же касается работы над телом, этим устремлениям актер не противится. Он взялся за себя, заметно похудел и теперь регулярно получает комплименты от коллег и журналистов на светских мероприятиях. По словам артиста, сейчас он весит 83 килограмма и продолжает трудиться во имя стройности.

«Как худею? Секс и спортзал. Функционально-силовая (тренировка), плавание, вот девушка меня поставила на горные лыжи еще», — заключил актер, отметив, что не против диет, но выбирать их стоит с осторожностью.

Любовь, красота и личное благополучие — об этом мечтают многие, если не все. Но у артистов есть еще и работа, отнимающая много времени и сил. Сергей Бурунов, который в данный момент очень востребован в разных амплуа, тоже весь в делах. Как ранее сообщал 5-tv.ru, недавно в Индии завершились съемки телепроекта «Тайный миллионер» с его участием. Какие впечатления он привез из далекой страны?

