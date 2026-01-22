Культура 2 385
«Разводимся проработанными!»: звезды на красной дорожке комедии «Комментируй это»
Светские крошки раздели свои сердца до гола и заставили журналистов брать интервью с мокрыми глазами.
Ох и по скользкому же ковру сегодня прошлись наши знаменитости! Еще задолго до прибытия первых гостей премьера фильма «Комментируй это» пустила волнительные вибрации по стенам родного «Октября». Когда журналисты обменялись подготовленными вопросиками для любимых селеб, то стало понятно — будет либо жарко, либо мокро. Третьего не дано…
Поговорить по-честному «о любви» на чистоту и без красивых фраз может только сильный, а заставить плакать тех, кто спросил о ней, — сильнейший. Вот поэтому не смейте больше шутки шутить над слабостью Сергея Бурунова. Вообще-то мы с ним вместе сделали этот вечер очень и очень мокрым!
О чем молчит семья Александра Петрова, почему Сергей Бурунов не стесняется прессу, как Юлии Хлыниной удается понимать мужчин, что задумал звезда сериала «Фишер» — об этом и многом другом в фоторепортаже 5-tv.ru.
Этот парень, великий артист Сергей Бурунов, движется по жизни ровнее горизонта на фотографии! Нет, он был у нас не на интервью! Он был на самой настоящей терапии, где слезы и душещипательные подробности идут в комплекте! Ох, надеемся, он не играл… Но по крайне мере не стыдно было закричать: «Верю!»
1/5 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Бонни и Клайд по бегству от комментариев! Саша и Вика Петровы не заставят долго себя ждать. Они вообще больше не внушают веру в ожидания… А может это тема премьеры, проработка отношений заставила сверкать их пятками перед вытянутыми микрофонами?
2/5 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Актриса Юлия Хлынина хорошо играет не только в фильмах! Посмотрите сколько надменности на этом фото! А в жизни — это добрый лучик солнца, который поведал много инсайтов о жизни с теми, кто приехал «с Марса»!
3/5 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Софья Шидловская и Андрей Максимов будто бы изображают mug shot! Хотя, может любовь это тоже преступление? Или они готовятся сбежать от откровенного интервью, что уже явно нарушает все неписанные законы! Согласны?
4/5 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Помните звезду сериала «Ольга» — Алину Алексееву? Вот она отожгла по-честному в эксклюзивной беседе с нами! Говорит, в отношениях нужно все и даже плохое комментировать, а также быть, как она, без остановки открытыми! А потом добавила: «Ну, а мой, слава Богу, молчун!» Вы уже направляете флюиды сочув
5/5 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков