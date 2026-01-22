Миллионы обращений и конкретные решения: о чем говорили на совещании Путина с правительством России

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Владимир Путин обсудил с министрами проблемы, о которых чаще всего говорят граждане.

Вопрос, который все последние дни широко обсуждается по всей стране, сегодня оказался в центре внимания президента. Речь о продлении времени работы детских садов для удобства родителей. Президент России Владимир Путин поднял эту тему на первом в этом году совещании с правительством и всецело поддержал идею. О чем еще говорили с министрами, знает обозреватель «Известий» Николай Иванов.

Раньше на обработку массива вопросов президенту уходили недели. А тут рекорд — три миллиона обращений. И все проанализировано за минуты.

«Благодаря новым цифровым инструментам федеральные и региональные власти начали прорабатывать особо острые вопросы, что называется, незамедлительно, по мере их поступления. Даже еще до эфира», — отметил Путин на совещании с членами правительства.

Фактически до, во время «Итогов года с президентом» и после идет донастройка онлайн в контакте с россиянами уже существующей системы льгот, выплат, поддержки. Болевые точки есть. В декабре Владимиру Путину рассказали: при превышении лимита даже в 200 рублей единое пособие для семей с невысокими доходами отменяли.

«Если при повторном назначении единого пособия у многодетной семьи среднедушевой доход превысил величину в один прожиточный минимум, но не более чем на 10%, то назначать единое пособие многодетной семье однократно еще на 12 месяцев», — заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

В ближайшее время размер допустимого превышения будет в среднем около 1900 рублей.

«Надо запустить эту систему как можно быстрее. Кстати говоря, в какие сроки все это заработает?» — уточнил президент.

«Если все идеально пройдет и если быстро примут решение субъекты Российской Федерации, то к маю все решения будут приняты. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы заплатим за эти месяцы», — отметила Голикова.

В эфире 19 декабря звучала просьба: продлить пребывание детей в садах и ясельных группах. Потому что родители работают. Часто — допоздна.

«Дмитрий Николаевич, по поводу ясельных групп в детских садах могли бы что-то сказать?» — спросил глава государства.

Всего в стране шесть миллионов детей, которые ходят в детский сад. Обычное расписание — до семи вечера. Но где-то уже есть гибкий график.

«В Тульской области, например, распространена практика, когда дошкольные учреждения подстраиваются под график конкретных промышленных предприятий и по запросам родителей. Честно говоря, пока мы видим такие примеры не во всех субъектах и продолжим работу с губернаторами, коллегами», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

«По большому счету, это не требует каких-то огромных вложений со стороны государства. Нужно просто внимательно к этому отнестись. Вы, Дмитрий Николаевич, сказали по поводу того, что регионам рекомендовано то и это. Это все правильно, но это должна быть, знаете, такая настойчивая рекомендация», — заявил Владимир Путин.

Как и требование максимально упростить доступ к лекарствам. Независимо от региона. Аптеки есть далеко не везде.

«Вы давали поручение по организации продаж препаратов через отделения „Почты России“. Внедрение мобильных передвижных аптек в отдаленных населенных пунктах — данный законопроект принят Государственной Думой в первом чтении», — отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

На особом контроле у президента все, что связано с участниками специальной военной операции. Были жалобы, что вовремя не приходит пенсия по потере кормильца в случае гибели бойцов. Это связано с проблемами учета. Раньше на бумаге.

«С апреля прошлого года справки о денежном довольствии, служащие основанием для расчета размера пенсии, переведены в электронный вид и поступают в любой военный комиссариат в течение одного дня с момента оформления», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Никаких просрочек и для застройщиков. Последние годы действовал мораторий на штрафы, если дом сдается позже, чем обещали. Для поддержки бизнеса во время пандемии, а затем и на фоне западных санкций. А теперь будут контролировать и отделку жилья.

Это новый сигнал для отрасли. В прямом смысле. Заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину кто-то настойчиво звонил во время доклада президенту. Но абонент был недоступен.

«До конца первого квартала отработаем ГОСТы по отделке, Минстрой. Утвердим их Росстатом. Это нам нужно для того, что раньше в основном жилье строилось без отделки и не было этих проблем при приемке квартир», — рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Как вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки?» — уточнил президент России.

«Абсолютно поддерживаем», — ответил Марат Хуснуллин.

Ни один важный вопрос не остается без внимания. Потому что это не точечные проблемы. «Итоги с Владимиром Путиным» выявляют тенденции, которые часто важны для тысяч и миллионов россиян.

