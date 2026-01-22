«Обложиться и нормально»: на фоне блэкаута украинцам предложили греться необычным способом

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenkoukrinform; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В условиях отсутствия отопления и света в украинских городах прозвучали предложения, вызвавшие резонанс в обществе.

В украинских городах сейчас главная проблема — это отсутствие тепла и света. Мэр города Виталий Кличко признал, что за последнюю неделю Киев покинули как минимум 600 тысяч человек. Отопления нет даже в Офисе президента, и сотрудникам запрещено использовать обогреватели. Власти бессильны что-либо изменить. Может, поэтому и появляются вот такие странные идеи. Невеста бывшего украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, а также хозяйка секс-шопа предложила своим соотечественникам на полном серьезе греться фаллоимитаторами.

«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — заявила владелица секс-шопа Светлана Павелецкая.

Эта сожительница чиновника, скорее всего, даже не понимает, какую глупость говорит. Да и сам Кулеба словно не знает, как сейчас живут украинцы. В одном из последних интервью он посоветовал во время блэкаутов ходить по кафе и ресторанам, чтобы поддержать малый бизнес. О том, что поддержка нужна самим украинцам, речи не шло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX