«Друзья и несколько врагов»: как Давос погрузился в политический хаос после речи Трампа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lian Yi; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выступление президента США стало кульминацией напряженного Всемирного экономического форума, где союзники США внезапно оказались в роли оппонентов.

Тема Гренландии была одной из основных на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там за сутки было сделано столько громких и даже провокационных заявлений, что к вечеру атмосфера в заснеженных Альпах словно раскалилась. Один скандал за другим.

Сперва министр торговли США Говард Лютник начал откровенно издеваться над Европой, его даже освистали, а оскорбленная президент Европейского Центробанка Кристин Лагард даже выбежала из зала. Потом, не дожидаясь официального завершения форума, Швейцарию покидает президент Франции Эммануэль Макрон. Но оказалось, что все это только разогрев перед сегодняшним выступлением президента США Дональда Трампа, который даже начал свою речь словами «Здесь собрались друзья и несколько врагов».

Вот так вот завершение этой встречи представили себе карикатуристы британской The Times. И это уже не результаты переговоров, а последствия массовой драки. За которой наблюдал европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Не успел прилететь, прямо с трапа — точно выпустил пар на союзников. Лавина по имени Дональд Трамп обрушилась на Давос.

Но и ему устроили не то чтобы теплый прием. На горных склонах не только красная дорожка, но и вот такие сигнальные огни: форум с новой силой атакован антитрамповскими протестами.

«У меня двойное гражданство, и я отдал 30 лет службе в ВВС США. То, что сейчас происходит в Америке, просто поражает. Я вложил в эту страну всю свою жизнь, а теперь… Трудно поверить, что все, за что я боролся, превратилось в хаос», — заявил один из участников протестов.

Два часа не просто речи, а геополитической прожарки.

«Здорово снова оказаться в прекрасном Давосе и выступить со столькими друзьями и парочкой врагов», — заявил президент США.

Только кого он записывает во враги? Своих же союзников, которых впору называть бывшими: прошелся по каждому, от Канады до Европейского союза, который он в эти дни больше всех кошмарит.

«Я люблю Европу и хочу, чтобы у Европы все было хорошо. Но она не движется в правильном направлении», — сказал Трамп.

Хаос на Украине — их рук дело. Гренландию предлагает отдать по-хорошему, иначе война — и хорошо, если только экономическая.

«У них есть выбор. Они могут сказать „да“, и мы будем очень признательны. Или они могут сказать „нет“, и мы это запомним», — предупредил глава Белого дома.

Американская тарифная дубина заряжена, европейская торговая базука тоже наведена. Только Трамп страшит уже реальным «вундерваффе», которое, похоже, действительно было применено в Венесуэле. Давос теперь еще и оружейный форум.

«Две недели назад венесуэльцы увидели такое вооружение, о существовании которого никто даже не подозревал. Они не смогли сделать по нам ни единого выстрела. Не взлетела ни одна ракета ПВО. Все были сбиты с толку», — заявил американский президент.

Трамп анонсирует давосские переговоры с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, хотя тот отменил поездку, потеряв всякую надежду, потом тщетно пытается найти в зале Макрона — не иначе оттоптаться еще и на нем, кое-как докричался только до генсека НАТО Марка Рютте. Он, похоже, и сам вжался в кресло. А уж остальных Трамп заранее распугал.

«Это чтобы, видимо, еще и здесь не попасть под эту в самом деле горячую руку, сразу несколько европейских лидеров, включая Эммануэля Макрона и главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за сутки до приезда Трампа решили стыдливо покинуть форум, чтобы избежать прямого столковения», — предположил корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц тоже пакует чемоданы и не примет участие в учреждении трамповского «Совета мира». Дания вообще не поехала из-за конфликта вокруг Гренландии. Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб еще держатся, отвечая, правда, в основном нервным смехом на вопросы журналистов. Терпят унижение и позор, все отчетливее осознавая свою вассальную сущность и полнейшую несамостоятельность.

«Есть одна вещь, которую я услышал от вас вчера и сегодня: вы были не уверены, что европейцы придут на помощь США. Позвольте сказать вам: они придут. Мне больно думать, что вы можете считать иначе», — сказал Рютте.

Глава Еврокомиссии уже с трибуны Страсбурга вынуждена признавать: ни правил, ни мирового порядка больше не существует.

«Мы живем в мире, определяемом грубой силой — экономической или военной, технологической или геополитической: нам нужно ускорить наш курс на независимость», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европу призывают созывать «коалицию желающих» даже не для Украины, а защиты самой себя. О Киеве практически не вспоминают, в его давосском павильоне пришлось даже буквально пририсовывать угрозы и нагонять панику — сгенерировали российскую атаку на европейские города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX