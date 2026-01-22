Силы ПВО за три часа уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Часть БПЛА была ликвидирована над акваторией Черного и Азовского морей и в небе над Краснодарским краем и Крымом.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

По данным министерства, восемь беспилотников были замечены и выведены из строя над территорией Краснодарского края, еще шесть — над акваторией Азовского моря, два — над акваторией Черного моря и один — над Крымом.

Накануне, 21 января, пресс-служба Минобороны сообщала о перехвате силами ПВО 52-х украинских дронов над югом России за два часа. Наибольшее количество БПЛА (36) нейтрализовали над акваторией Азовского моря, еще восемь появились в небе над Черным морем. Также были сбиты по четыре дрона над территориями Республики Крым и Краснодарского края.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ночь на 21 января вышеупомянутые регионы также подверглись атаке беспилотников. Дежурные расчеты ПВО отразили массированный удар — 75 украинских дронов, большинство из которых были направлены на Краснодарский край.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.