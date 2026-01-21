В Госдуме рассказали о схеме мошенников с «проверкой» аккаунта на защищенность

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Эксперты советуют с особой бдительностью относиться к сигналам о взломе аккаунтов государственных сервисов, таких как «Госуслуги».

Россияне все больше беспокоятся о цифровой безопасности, и мошенники этим пользуются. Они массово рассылают фишинговые сообщения, маскирующиеся под уведомления от госсервисов. Предлагают провести проверку защиты аккаунта и запрашивают данные для доступа к личным кабинетам. Об этом журналистам Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Антон Немкин.

Как отметил специалист, аферисты наживаются на страхе россиян перед утечкой данных или блокировкой доступа. В их фейковых сообщениях чаще всего присутствуют ссылки, очень похожие на официальный портал, но ведут они на фейковые сайты. Пользователей уговаривают ввести логин и пароль, а затем сообщить код из СМС или подтвердить свои действия якоьы через службу безопасности.

«Передавая эти данные, человек фактически сам открывает мошенникам доступ к своему личному кабинету», — подчеркнул Немкин.

В большинстве случаев мошенники стремятся получить доступ к странице пользователя на «Госуслугах». После этого с персональными данными человека они могут сделать что угодно — оформить заявление, попытаться взять кредит, изменить информацию в профиле или сделать его участником дальнейших схем.

Чтобы избежать воровства своих данных, важно помнить, что ни «Госуслуги», ни другие официальные госсервисы не рассылают никаких ссылок для проверки защиты аккаунта, никогда не требуют пароль или код подтверждения. А если порталу необходимо о чем-то оповестить пользователя, его сообщения появляются только внутри приложения или в личном кабинете на сайте. Запрос на переход на сторонние ресурсы должен вызвать подозрения.

Соблюдая правила цифровой гигиены, подчеркнул Немкин, пользователи смогут обезопасить себя от мошенников. Важно проверять адреса сайтов вручную, всегда использовать двухфакторную аутентификацию, не переходить по ссылкам из сообщений и писем, а при возникновении сомнений следует незамедлительно обращаться в официальную службу поддержки.

