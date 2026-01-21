Путин поблагодарил Трампа за приглашение в «Совет мира»

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент РФ пообещал американскому коллеге дать ответ после того, как представители МИД изучат предложение.

Президент России Владимир Путин заявил, что получил личное обращение американского лидера Дональда Трампа с приглашением в «Совет мира», который будет заниматься вопросами урегулирования конфликта в секторе Газа. Он также поблагодарил президента США за его предложение в ходе выступления в рамках Оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

«Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности», — сказал Путин.

Кроме того, сообщил российский лидер, он поручил представителям МИД РФ изучить положения о «Совете мира». После этого, а также консультаций с государствами-партнерами Путин пообещал дать свой ответ Трампу.

Президент РФ подчеркнул: главное — чтобы инициированный штатами процесс по Газе благоприятно сказался на урегулировании ближневосточного конфликта. Кроме того, он отметил, что Россия готова направить в «Совет мира» один миллиард долларов из общего объема замороженных в США средств.

Также Путин отметил вклад Соединенных Штатов в поиск разрешения вооруженного конфликта на Украине. Отношение президента РФ к данному вопросу также известно Дональду Трампу. Ранее, как писал 5-tv.ru, глава Белого дома заявил, что его российский коллега открыт к достижению соглашения, и стороны близки к завершению переговоров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.