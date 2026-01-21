Путин собрал правительство России на первое в 2026 году совещание

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все вопросы, поступающие к Прямой линии, обрабатываются и направляются в профильные ведомства для принятия конкретных мер.

Президент России Владимир Путин проводит первое в новом году совещание с членами правительства. В начале видеоконференции он предложил обсудить вопросы прохождения зимнего сезона, ситуацию в транспортной отрасли на фоне серьезных снегопадов и низких температур.

Зимний сезон в регионах России

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев попросил президента поддержать создание федерального запаса оборудования для ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса. Помимо этого, Цивилев заявил, что технологические нарушения на объектах ТЭК в праздничные дни не оказали серьезного влияния на поставку энергоресурсов потребителям. Президент РФ потребовал в короткие сроки вернуть электричество и тепло в населенные пункты, где возникали аварии.

Владимир Путин также поручил Минстрою оперативно отреагировать на предложения губернатора Камчатки по уборке снега в регионе.

«Федеральные и местные власти должны быть обязательно готовы к сильным морозам и возвращению снегопадов», — отметил президент.



Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ruКамчатка обеспечена топливом и продуктами в полном режиме, ситуация в регионе после аномальных циклонов нормализуется, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«Снабжение топливом, продуктами питания, электроснабжение обеспечено в бесперебойном режиме… Ситуация сейчас нормализуется», — сообщил Солодов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

На полуострове продолжается ликвидация последствий мощного циклона, под влиянием которого регион находился с 12 по 16 января.

Вопросы, поступающие к Прямой линии

Все вопросы, поступающие к Прямой линии, обрабатываются и направляются в профильные ведомства для принятия конкретных мер, заявил Владимир Путин.

Президент отметил, что всего на Прямую линию поступило свыше трех миллионов обращений, большинство из них касалось социальной политики.

«Теперь обработка обращений занимает считаные минуты благодаря отечественным технологиям искусственного интеллекта», — сказал российский лидер.

Президент РФ назвал вопросы, поступающие на Прямую линию, не только важнейшим индикатором, но и прямым указанием к действию для властей.

«Вопросы, которые поднимают граждане — это не только важнейший индикатор. Где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти», — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

Меры поддержки семей

Также правительство и региональные власти должны постоянно совершенствовать меры поддержки семей, отметил Владимир Путин. Они должны опираться на мнение граждан.

Правительство, по словам главы государства, также прорабатывает вопрос продления работы детских садов.

«Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает и эти, и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались», — сказал Путин.

Демографическая политика должна приносить ощутимый результат — это ключевая стратегическая задача, которая стоит перед Россией, отметил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе оперативного обсуждения Владимир Путин уделил внимание вопросам национальной безопасности, а также затронул тему масштабных изменений, происходящих в мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.