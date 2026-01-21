Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении
Фото: Reuters/Denis Balibouse
Американский лидер озвучил претензии к союзникам.
Европа идет в неправильном направлении, совершая серьезные стратегические ошибки в управлении и экономике. Об этом сообщил президент США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
«Некоторые места в Европе не узнать, честно, их больше не узнать… Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении», — констатировал американский лидер.
По его словам, западные правительства неоправданно сосредоточились на бесконечном росте бюджетных трат, массовом притоке мигрантов и тотальной зависимости от импортных товаров. В список совершивших ошибку лидеров Трамп включил и экс-президента США Джо Байдена.
Глава Белого дома также упрекнул европейцев, в частности Великобританию, в игнорировании собственных энергетических богатств. Он напомнил о колоссальных залежах ресурсов в Северном море, которые простаивают, пока цены на энергию в ЕС бьют рекорды.
Президент США Дональд Трамп в Давосе возглавил крупнейшую американскую делегацию в истории мероприятия. В своей речи он также затронул пошлины на импорт, Гренландию и доступное жилье в США. Он подтвердил намерение аннексировать Гренландию и представил «Совет мира» как альтернативу ООН с взносами в один миллиард долларов за членство.
