Не те приоритеты: Трамп заявил, что Европа движется в неправильном направлении

Американский лидер озвучил претензии к союзникам.

Европа идет в неправильном направлении, совершая серьезные стратегические ошибки в управлении и экономике. Об этом сообщил президент США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Некоторые места в Европе не узнать, честно, их больше не узнать… Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении», — констатировал американский лидер.

По его словам, западные правительства неоправданно сосредоточились на бесконечном росте бюджетных трат, массовом притоке мигрантов и тотальной зависимости от импортных товаров. В список совершивших ошибку лидеров Трамп включил и экс-президента США Джо Байдена.

Глава Белого дома также упрекнул европейцев, в частности Великобританию, в игнорировании собственных энергетических богатств. Он напомнил о колоссальных залежах ресурсов в Северном море, которые простаивают, пока цены на энергию в ЕС бьют рекорды.

Президент США Дональд Трамп в Давосе возглавил крупнейшую американскую делегацию в истории мероприятия. В своей речи он также затронул пошлины на импорт, Гренландию и доступное жилье в США. Он подтвердил намерение аннексировать Гренландию и представил «Совет мира» как альтернативу ООН с взносами в один миллиард долларов за членство.

