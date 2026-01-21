Трамп: РФ и Украина близки к урегулированию конфликта на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Американский президент призвал Европу активнее участвовать в прекращении конфликта.

Президент России Владимир Путин открыт к достижению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Стороны достаточно близки к этому. Об этом Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, оба президента заинтересованы в поиске решения. Трамп отметил, что ведет контакты как с Владимиром Путиным, так и с украинским лидером Владимиром Зеленским и рассчитывает, что стороны смогут договориться.

«Я имею дело с президентом Зеленским, и я думаю, что он хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня», — подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что ключевую роль в урегулировании должны взять на себя европейские страны. Он подчеркнул, что географическая удаленность США от зоны конфликта снижает их прямое участие, а ответственность за мирное решение лежит на Европе и членах НАТО.

Американский лидер выразил уверенность, что при ином исходе президентских выборов США конфликт мог перерасти в глобальный кризис, однако на данный момент угроза третьей мировой войны минимальна.

