Американский президент анонсировал разбирательства.

Вооруженного конфликта на Украине удалось бы избежать, если бы президентская кампания в США в 2020 году не сопровождалась масштабными нарушениями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Этот конфликт никогда не должен был начаться, и он бы не начался, если бы президентские выборы в США 2020 года не были сфальсифицированы. Это были сфальсифицированные выборы. Теперь все знают, что это выяснилось», — заявил он.

Глава государства также заявил, что лица, причастные к предполагаемым нарушениям избирательного процесса, в ближайшее время понесут ответственность. Он назвал будущие решения резонансными и вновь выступил за ужесточение контроля над выборами. В ходе своего выступления президент США вновь раскритиковал ведущие американские СМИ, обвинив их в предвзятости и необъективности.

Ранее, 26 ноября, прокуратура штата Джорджия объявила о прекращении уголовного дела в отношении Дональда Трампа, в рамках которого его подозревали во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. В ведомстве пояснили, что решение принято исходя из принципов правосудия и необходимости завершения судебного процесса.

