Три золотых правила: как не разрушить дружбу во время совместного отпуска

Daily Mail: во время путешествия с друзьями стоит обсудить траты и личное время

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Планирование групповой поездки требует заранее установленных границ и четких договоренностей.

Опытная путешественница сформулировала три ключевых правила для идеального коллективного отдыха. Она основывалась на своем опыте поездок по Европе. Об этом сообщает Daily Mail.

Автор рекомендаций сравнила два своих отпуска с друзьями. Первый закончился слезами и дракой из-за отсутствия координации. Второй стал лучшим событием в ее жизни благодаря соблюдению простых условий.

«Я люблю своих друзей, но путешествия научили меня, что благие намерения не заменяют четких границ», — рассказала путешественница.

Она подчеркнула, что важно обсудить все нюансы. Желательно сделать это еще на стадии подготовки, чтобы ожидания каждого участника совпали с реальностью.

Первое и самое главное правило —разговор о финансах. Необходимо согласовать не только общие траты на жилье, но и ежедневный бюджет.

«Проведите беседу перед поездкой о дневных расходах, крупных тратах на концерты или изысканные ужины и создайте общую сумму, которая будет комфортна для всех», — советует эксперт.

Второе условие успеха — обязательное личное время. Когда отдых в одиночестве не обговорен заранее, внезапное отделение от группы может выглядеть грубо. Путешественница уверена, что каждому человеку требуется передышка от общения.

Третье правило заключается в распределении ролей. Группе стоит заранее решить, кто отвечает за навигацию, а кто — за подбор ресторанов. Особенно полезно назначить «финансового менеджера», который будет оплачивать общие счета с одной карты для последующего равного разделения расходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.