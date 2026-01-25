Смена рациона помогла женщине стать матерью после восьми выкидышей
Daily Mail: смена рациона помогла женщине стать матерью после восьми выкидышей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Теперь своим появлением на свет дети обязаны стейкам.
В США 43-летняя женщина смогла родить здоровых близнецов после многолетней борьбы с бесплодием и восьми прервавшихся беременностей. Стать матерью у нее получилось благодаря переходу на плотоядную диету. Об этом сообщает Daily Mail.
Женщина и ее супруг в течение десяти лет строго придерживались веганства. Они заменяли животный белок бобовыми и зерновыми культурами. Однако после череды неудач и безуспешных гормональных процедур американка решила кардинально изменить рацион. Она включила в ежедневное меню стейки, яйца и бекон.
По словам героини истории, она долгое время избегала мяса из-за проблем с пищеварением. Женщина полагала, что оно будет плохо усваиваться.
Ее новое меню состояло из яиц с маслом на завтрак, говяжьего фарша на обед и стейка с овощами на ужин. Спустя всего несколько месяцев после возвращения к животным белкам женщина забеременела без медицинского вмешательства.
Несмотря на низкие шансы на успех и серьезные осложнения в середине срока, в декабре 2025 года на свет появились два мальчика.
Специалисты отмечают, что продукты животного происхождения содержат важнейшие нутриенты, такие как витамин B12, цинк, железо и холин. Эти вещества критически важны для функционирования репродуктивной системы и развития мозга плода.
Женщина признает, что не является медиком и не может научно доказать связь рациона и рождения детей. Однако она уверена, что именно смена диеты стала решающим фактором.
