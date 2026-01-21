Последний модный император: в Риме простились с Валентино Гаравани

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Культового дизайнера похоронят 23 января.

В Риме прощаются с последним модным императором. Именно так во всем мире называют известного дизайнера Валентино Гаравани — основателя одноименного модного дома, более известного как просто Валентино.

Снимать в помещении, где проходит траурная церемония, запрещено. Но например, известно, что на стене у лестницы нанесена одна из знаменитых цитат кутюрье: «Я люблю красоту, это не моя вина».

Он точно знал, чего хотят женщины, его коллекции отличала элегантность и утонченная роскошь. Именно он придумал платье уникального оттенка красного, который стал его визитной карточкой. Клиентками Валентино были Жаклин Кеннеди, принцесса Диана, Софи Лорен.

Итальянский модельер умер 19 января в возрасте 93 лет. В пятницу Валентино похоронят в древней римской базилике, построенной еще по проекту самого Микеланджело.

Ранее 5-tv.ru писал, каким запомнится Валентино.

Он считал красный самым лучшим цветом, который идет любой женщине, называл отвратительными вечерние платья, открывающие лодыжки, прославлял нулевые как время всеобщего признания высокой моды, «вульгарных» восьмидесятых стыдился. Он благодарил судьбу, что на протяжении всей жизни смог сохранять собственный стиль, как бы при этом ни менялись тренды индустрии, — сравнивал себя с товарным поездом, который всегда остается на одних и тех же рельсах. И не терял энтузиазма и интереса к профессии до последних дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.