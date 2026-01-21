Пожизненное за нажатую кнопку: подробности суда над убийцами генерала Кириллова

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и его адъютант погибли в 2024 году в результате теракта.

В Москве огласили приговор по делу об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова. На скамье подсудимых оказались четверо, в том числе непосредственный исполнитель теракта. В декабре 2024-го он и его подельники, завербованные СБУ, взорвали заложенную в самокат бомбу.

Это произошло у дома на Рязанском проспекте. Тогда погиб начальник войск РХБЗ и его помощник. О финале громкого процесса — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Четверых обвиняемых по делу о теракте, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов в декабре 2024-го в сопровождении приставов и даже служебной собаки заводят в зал заседаний.

Рассмотрение этого дела началось в ноябре прошлого года. Все заседания проходили в закрытом режиме. Пару дней назад здесь же обвиняемые выступили с последним словом — трое так и не признали свою вину, в отличие от главного исполнителя.

Все на скамье подсудимых. Ахмад Курбонов* — тот, кто, следил за генералом Кирилловым, собирал СВУ и привел его в действие. Гособвинение запросило для него пожизненный срок.

Его сообщников, которые помогали ему с жильем, деньгами — Батухана Точиева* и Рамазана Падиева*, доставщика взрывчатки Роберта Сафаряна* — приговорили к 18, 22 и 25 годам за решеткой соответственно.

Приговор ожидаемый. В том числе для главного исполнителя теракта, он во всем признался сразу после задержания в Подмосковье, через несколько часов после теракта.

— Я покупал самокат, через несколько месяцев приехали вещи для бомб, и когда он вышел из дома, я нажимал кнопку.

Нажал кнопку и привел в действие взрывчатку, которую прикрепил к самокату. У выходящего из подъезда генерала и его адъютанта не было шансов выжить. Курбонов, следуя указаниям сотрудников СБУ, вел для них прямую трансляцию теракта.

Генерал-лейтенант с 2017 года возглавлял войска РХБЗ. С начала СВО регулярно разоблачал преступления неонацистов. Его громкие доклады об американской военно-биологической программе на территории Украины не сходили с первых полос западной прессы. Рассказывал о биолабораториях, которые наши бойцы регулярно находили в освобожденных населенных пунктах.

В таких подвалах противник собирал химоружие. Это один из последних брифингов генерал-лейтенанта. Очередное разоблачение очередной провокации ВСУ.

«Причиной поражения личного состава стало поступление в организм через дыхательные пути большого количества аэрозоля, содержащего хлор, а также отравляющих веществ удушающего действия», — рассказывал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов был костью в горле украинских спецслужб и их западных кураторов. Стал уже больше политической фигурой. Для Родины сделал многое. И заслуги — увековечены. В Москве открыли улицу имени Генерала Кириллова, а на месте его гибели установили памятную табличку.

«Это тот человек, который своими высокопрофессиональными, четкими докладами вызывал изжогу у Запада, у англосаксов. Он разоблачал их применение химического оружия в Сирии, на Украине, создание биологических баз вдоль границы России», — сказал подполковник запаса, член ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

После убийства Дарьи Дугиной, которое совершила Наталья Вовк, своих агентов СБУ за границу больше не забрасывает. Вербует через мессенджеры. Как было с Дарьей Треповой* — она принесла бомбу на творческую встречу в Владленом Татарским. Ей так же обещали деньги и европейский паспорт, как и убийце Кириллова.

— Мне предлагали 100 тысяч долларов и европейский паспорт.

Но никто ничего платить ему не собирался, в СБУ знали, что его задержат. Как, впрочем, всех их исполнителей. И вместо 100 тысяч долларов он получил пожизненный срок. В ФСБ ранее заявляли, что наказание обязательно ждет и заказчиков теракта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга