Добро пожаловать отсюда: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

Произошедшее посчитали дурным знаком. Но не для президента США, а для Европы.

В Швейцарии президент США приземлился с опозданием почти в три часа. Причиной стала техническая неисправность — при вылете из Соединенных Штатов на основном самолете произошел сбой электроники, и Трампу пришлось пересесть на другой. Все это многие посчитали за дурной знак. Однако не для самого Трампа, а для Европы. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Вышел из самолета и уже на трапе выпустил свой пар. Давос накрывает «лавина по имени Дональд Трамп». Еще перед вылетом он дал понять — драка неизбежна.

«Поездка обещает быть интересной. Понятия не имею, что там произойдет», — сказал президент США Дональд Трамп.

В пути заискрился даже Airforce One, пришлось делать символический «разворот над Атлантикой» и менять борт. А в самом Давосе ему заготовили вот такие сигнальные огни — очередное антитрамповское послание, прямо на горном склоне.

Конечно, организаторы Трампа принимают со всеми почестями. И размещают в отеле, который по местным меркам считается «вершиной власти». Свысока он будет смотреть на всех в Давосе. Втом числе во вреям своей речи, которая обещает быть не просто резкой, а оскорбительной по отношению союзников.

Глава американского Минфина скомандовал стоять по стойке «смирно» и дожидаться. Видимо, дальнейшей эскалации вокруг захвата Гренландии и обвинений в геополитических промахах, в том числе на Украине.

«Европа — это регуляционное болото, Дональд Трамп настроен серьезно. Почему бы им не посидеть, не подождать приезда президента Трампа и не выслушать его аргументы? Я думаю, что они будут убеждены», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Однако все ключевые лидеры — Макрон, Урсула фон дер Ляйен — еще накануне стыдливо буквально сбежали отсюда, чтобы предотвратить прямых столкновений. И только трамповские угодники Марк Рютте и Александр Стубб на все вопросы отвечают, но исключительно нервным смехом — и о том, что Трампа позорит союзников, сливая их переписку. И про то, что само НАТО отныне не альянс, а место нового конфликта интересов уже под одним логотипом. О чем генсеку даже неловко говорит вслух.

«В прошлом напряженность в альянсе уже случалась — между Грецией и Турцией, были и другие моменты. И мои предшественники придерживались принципа: об этом нельзя публично высказываться», — сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Зато вполне откровенно, вслух они продолжают признавать свою вассальность и унизительную зависимость от США -

— Вы сказали ранее, что Европа сможет защитить себя без американцев.

— Не совсем точно, это не цитата.

— В большей или меньшей степени.

— Давайте будем считать, что в меньшей. Люблю журналистов…

Глава Еврокомиссия сегодня уже с трибуны Страсбурга тоже вынуждена признать: ни правил, ни мирового порядка больше не существует.

«Мы живем в мире, определяемом грубой силой — экономической или военной, технологической или геополитической: нам нужно ускорить наш курс на независимость», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европу призывают созывать «коалицию желающих» даже не для Украины, а защиты самое себя. О Киеве практически не вспоминают, в его давосском павильоне пришлось даже пририсовывать угрозы и нагонять панику — сгенерировали российскую атаку на европейские города.

У них тут без всяких ракет в разгаре свой внутренний геополитический Армагеддон: тарифные дубины США, перспектива утраты территорией и фатальное осознание утраты собственной европейской «незалежности».

