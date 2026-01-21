Daily Mail: Дочь Томми Ли Джонса была беременна за три месяца до своей смерти

Фото: www.globallookpress.com/Amazon Studios

Новые подробности биографии звездной наследницы проливают свет на ее состояние перед трагедией.

Дочь звезды «Люди в черном» Томми Ли Джонса — Виктория — была беременна за три месяца до того, как ее обнаружили мертвой. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные материалы.

О смерти 34-летней наследницы актера стало известно в первый день нового года. Ее обнаружил постоялец на 14 этаже отеля в Сан-Франциско. Персонал вызвал скорую. Медики констатировали смерть. Полиция не выявила следов насилия, травм или наркотиков.

Новые данные свидетельствуют о том, что еще в октябре 2025 года адвокаты женщины заявляли о ее деликатном положении. Она проходила фигуранткой дела о сопротивлении полиции и нахождении в нетрезвом виде в общественном месте.

«Защитник проинформирован и верит, что госпожа Джонс беременна», — сказано в судебной записи.

Хотя официальное заключение еще не обнародовано, основной версией считается передозировка наркотиками. Виктория долгое время боролась с зависимостью.

Известно, что Томми Ли Джонс был крайне обеспокоен судьбой дочери. Актер даже добивался установления опекунства над ней в августе 2023 года. На тот момент она проходила психиатрическое лечение из-за риска причинения себе вреда.

Инсайдеры отмечают, что Джонс, всегда отличавшийся суровым нравом, сейчас выглядит крайне изможденным и тяжело переживает потерю.

Виктория начинала карьеру актрисы еще ребенком, снявшись в эпизоде «Людей в черном — 2». Она также снималась в сериале «Холм одного дерева» и фильме «Три похоронных колодца Мельхиора Эстрады».

