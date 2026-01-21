Суд вынес приговор племяннику Екатерины Варнавы по делу о мошенничестве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он полностью признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Мытищинский городской суд приговорил племянника актрисы Екатерины Варнавы Георгия Варнаву к принудительным работам сроком на год и 8 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства по делу о содействии телефонным мошенникам. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Подсудимый полностью признал вину и заявил о раскаянии. По его словам, он решил устроиться курьером, откликнувшись на объявление в мессенджере. Варнава утверждает, что понимал факт перевозки денежных средств, однако не знал ни точной суммы, ни размера предполагаемого вознаграждения.

Согласно материалам следствия, в феврале 2025 года Георгий Варнава должен был получить 350 тысяч рублей у 87-летней пенсионерки, обманутой телефонными аферистами. Однако сотрудники банка заподозрили неладное и предотвратили преступление. Молодого человека задержали при попытке забрать муляж денег. Позднее ущерб потерпевшей был полностью возмещен.

Как уточняет РИА Новости, следствие также установило, что 5 февраля 2025 года Варнава связался с пенсионеркой, представившись сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине о якобы переводе средств с ее счета в террористическую организацию и, угрожая уголовной ответственностью, убедил снять деньги и передать их курьеру.

Благодаря внимательности банковского работника информация была передана в полицию, а передача денег проходила под контролем правоохранителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.