Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова приговорили к пожизненному сроку

Его сообщники также приговорены к длительному лишению свободы.

Главного фигуранта дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов — Ахмаджон Курбонов* — суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Гособвинение настаивало на максимально строгом наказании, указывая на роль Курбонова как организатора террористического акта. Также кроме лишения свободы ему назначили штраф в один миллион рублей.

Еще трое фигурантов дела — Батухан Точиев*, Рамазан Падиев* и Роберт Сафарян* —получили длительные сроки от 18 до 25 лет.

Теракт был совершен 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте. Взрыв произошел около 6:10 утра у подъезда жилого дома. Генерал Кириллов вместе с помощником — майором Илья Поликарпов — направлялись к служебному автомобилю. Самодельное взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в электросамокат и приведено в действие дистанционно. Оба военнослужащих погибли на месте.

Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как террористический акт, убийство двух лиц общеопасным способом и незаконный оборот взрывчатых веществ. Процесс проходил в закрытом режиме из-за угроз участникам разбирательства.

Ранее Служба безопасности Украины заявила о причастности к организации убийства, назвав произошедшее «спецоперацией».

* — внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга