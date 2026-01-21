Национальная Медиа Группа вошла в рейтинг лучших работодателей России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При составлении списка учитывались уровень развития HR-процессов и практик, оценка штатных работников каждой компании, а также востребованность среди соискателей.

Национальная Медиа Группа (НМГ) стала одной из десяти в списке лучших работодателей России. Информация об этом следует из отраслевого рейтинга HeadHuner.ru.

Высокая позиция в этом рейтинге отражает системную работу холдинга по созданию современной, устойчивой и комфортной рабочей среды, а также высокий уровень вовлеченности и доверия со стороны сотрудников.

«Мы работаем в динамичной отрасли, где результат возможен только при высокой вовлеченности, ответственности и слаженной работе команд. Именно сотрудники — от творческих и редакционных коллективов до технических и управленческих подразделений — формируют устойчивость холдинга и обеспечивают его развитие. Мы последовательно инвестируем в создание современной рабочей среды, развитие корпоративной культуры и возможностей для профессионального роста. Это достижение подтверждает правильность выбранного нами курса и служит дополнительным стимулом для дальнейшего движения вперед», — прокомментировала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Отмечается, что исследование проходило в формате комплексной методологии и включало в себя масштабную и независимую оценку eNPS, профессиональное анкетирование HR-команды, онлайн-опрос действующих работников компании, оценку мнений бывших сотрудников, а также открытое измерение привлекательности работодателя среди соискателей.

Из итогов рейтинга следует, что НМГ последовательно инвестирует в развитие сотрудников, корпоративную культуру и внутренние коммуникации, создавая условия для профессионального роста, реализации идей и долгосрочного сотрудничества. Также холдинг рассматривает человеческий капитал как одну из своих ключевых ценностей и стратегических опор.

Включение в десятку лучших работодателей страны подтверждает правильность выбранного курса и служит дополнительной мотивацией для нашего дальнейшего развития. НМГ благодарит всех сотрудников за вклад в общее дело и рассчитывает на успешное продолжение совместной работы.

«Лучший работодатель» по версии HeadHunter — масштабный, объективный и важный индикатор, демонстрирующий привлекательности компаний для соискателей. Рейтинг предоставляет возможность оценить, какие компании действительно заботятся о своих сотрудниках и создают лучшие условия для карьеры и профессионального роста.

