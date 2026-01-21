До сих пор ищут: тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ее могли тайно транспортировать в Москву.

Тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара. Ее дочь Елена считает, что маму могли увести в Москву без ее ведома. Об этом пишет Telegram-канал «112».

В октябре прошлого года мать Елены тяжело заболела, ей требовалась операция. В одном медицинском учреждении ей диагностировали глиому головного мозга, а в другом даже не могли установить точный диагноз.

«По совокупности имеющихся клинико-анамнестических данных в настоящее время верифицировать достоверный диагноз не предоставляется возможным. Установлен диагноз: «Демиелинизирующая болезнь центральной нервной системы неуточненная», — заключили медики.

Женщину поместили в краснодарскую больницу, где за ней не осуществлялся надлежащий уход. По словам Елены, ее матери не меняли несколько недели катетер, а также давали лекарства, от которых женщина впадала в полудрему и не могла вспомнить свою семью.

После этого Елена не могла оставить там маму и хотела перевести ее в медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени Бурденко. Однако врачи отказали в этом, так как, по их словам, пациентка не переживет дорогу до Москвы.

Но уже 19 января мать Елены вдруг пропала из больницы. Врачи отказывались говорить с ней, а после обращения в правоохранительные органы ей сообщили, что ее маму выписали из медицинского учреждения из-за улучшений в состоянии.

Однако Елена натаивает на том, что еще 18 числа женщина не могла даже есть и держать голову самостоятельно. Кроме того, у больной пропала речь. Позже Елене позвонил неизвестный и сообщил, что ее мама может находиться в Москве. Дочь об этом никто из медиков не уведомлял, хотя она является ее единственной родственницей.

В итоге приезд бригады из столицы подтвердил главврач скорой помощи и санитарка. До сих пор нет точной информации о том, где в данный момент находится тяжело больная женщина.

