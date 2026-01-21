Стала известна причина смерти гроссмейстера Даниэля Народицкого

Фото: x.com

Его российский коллега Владимир Крамник призывал обратить внимание на странное поведение шахматиста.

Смерть американского гроссмейстера и популярного шахматного комментатора Даниэля Народицкого наступила в результате случайного отравления наркотиками. Об этом сообщает издание TMZ.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, в организме покойного обнаружили сочетание нескольких запрещенных веществ. Часть из них обладает выраженным опиоидоподобным эффектом.

Народицкий ушел из жизни 20 октября 2025 года в возрасте 29 лет.

Незадолго до трагедии состояние здоровья американца вызывало серьезные опасения у его коллеги, российского гроссмейстера Владимира Крамника. Спортсмен публично указывал на странное поведение Народицкого. Он утверждал, что тот злоупотребляет веществами, которые серьезнее обычных успокоительных средств. Крамник открыто призывал родственников и друзей Даниэля вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить беду.

Позже стало известно, что записи трансляций из социальных сетей Народицкого удалили. Это предположительно было сделано ради сохранения его профессиональной репутации. Комиссия по этике ФИДЕ намерена изучить все обстоятельства и заявления Крамника.

Даниэль Народицкий был сыном уроженцев СССР. Он считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, входя в топ-15 лучших шахматистов США.

В память о Народицком Международная шахматная федерация планирует учредить именную награду.

