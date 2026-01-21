В MAX заработала запись к врачу через мессенджер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сервис доступен после авторизации и предоставления согласия на обработку данных.

Пользователи национального мессенджера MAX смогут записываться к врачу напрямую через приложение. Об сообщили в пресс-службе сервиса.

Для первой записи необходимо предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и пройти авторизацию через портал «Госуслуги». После этого последующие записи будут осуществляться по упрощенной схеме.

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков подчеркнул, что вместе с командой MAX ведется работа по внедрению дополнительных медицинских сервисов: запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, оформление согласий на медицинские вмешательства и других функций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество зарегистрированных пользователей MAX достигло около 80 миллионов человек. По данным мессенджера, пользователи отправили свыше 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. В декабре был зафиксирован рекордный суточный охват — 51 миллион пользователей.

В мессенджере зарегистрировано более 140 тысяч каналов государственных органов, компаний и блогеров, совокупная аудитория которых оценивается примерно в 45 миллионов подписчиков.

