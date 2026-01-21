«Нарастили объемы»: Россия произвела за год почти 35 миллионов тонн молока
Также стали делать больше сливочного масла, сыра и творога.
По объему производства молока, в прошлом году Россия добилась рекордных за 30 лет показателей — почти 35 миллионов тонн. И уже есть новый ориентир на ближайшие годы, Он продиктован указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития. Так, цифры должны достичь достичь свыше 38 миллионов.
Хорошая динамика сейчас и у перерабатывающего сектора. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.
«Мы нарастили объемы производства сливочного масла, по которому у нас были определенные сложности какой-то период времени назад. Мы увеличили объем производства сыра, творога, ну, как я уже сказал, практически по всем категориям продукции у нас прирост. Наш внутренний рынок обеспечен широким ассортиментом молочных продукции», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.
Правительство обеспечивает поддержку молочного производства. За последние несколько лет финансирование выросло в два раза, в прошлом году оно достигло 77 миллиардов рублей.
