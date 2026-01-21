Не на страже закона: в Петербурге раскрыли сеть сомнительных юридических контор

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

После заключения договора адвокаты переставали выходить на связь.

Сеть сомнительных юридических контор раскрыли в Петербурге. Клиентам обещали бесплатные консультации и 100%-ую гарантию. Но как только с адвокатами заключали договор, они сразу теряли интерес к делу.

Как получилось, что те, кто искал помощи и защиты, получили лишь новые разбирательства — расскажет корреспондент «Известий» Трофим Таюрский.

Встретить новый год семья Соловьевых планировала с обновленной мебелью — к концу декабря ждали кухонный гарнитур. Однако мебель не привезли, а продавцы пропали. В поисках справедливости петербурженка обратилась в юридическую фирму «Постулат».

«Со мной связалась девушка, сказала, что первая консультация будет бесплатной. Ознакомившись с моими документами, мне было обещано решение вопроса до 30 января, плюс все юридические издержки, плюс компенсация досудебным мировым соглашением с компанией», — рассказала Любовь Соловьева.

За оперативное решение проблемы юристы запросили 110 тысяч рублей. Любовь Соловьёва хотела посоветоваться с родными, но, по ее словам, позвонить просто не дали. Как и времени подумать. Пришлось сразу же подписать договор. Позже женщина нашла в интернете множество негативных отзывов о компании.

«Я на следующий же день подъехала к ним для расторжения договора, они мне его подписали, но денежные средства отказываются выплачивать», — рассказала Любовь.

Уже в офисе специалист компании Владимир заверил — деньги вернут в срок.

«Договор у вас заключен, расторгли вы его 16.01. Срок предоставления ответа на заявление о расторжении десять дней составляет», — сказал специалист.

Своих денег ждет и Наталья Уланова. Правда, в ее ситуации положенные сроки уже прошли. В «Постулат» она обратилась еще в октябре прошлого года по вопросу переоформления долгов умершего человека. Обмениваться документами с юристом договорились в мессенджере. В начале декабря Наталья отправила заявление на расторжение договора. Сообщение прочитали почти сразу, но ответ так и не пришел. Не сообщили и то, что для этого нужно прийти лично.

«Мне составили пакет документов, заключили со мной договор-поручение о том, что досудебно решат этот вопрос. После этого в чате попросила предоставить мне отчет о получении корреспонденции. И с этого дня меня стали полностью игнорировать — и дозвониться не могу, и не отвечают в чате», — рассказала Наталья Уланова.

Подобных историй — несколько десятков, утверждают клиентки фирмы. Два года назад Алена Денисова обратилась в компанию «Аксиома». Директором которой оказался все тот же, что и в «Постулате», любитель громкого юридического нейминга. Дело дошло до суда. Но из-за некоторых нюансов в договоре деньги не вернули.

«Расторгла договор, и на этом дело закончилось, ничего они мне не возвращали. Заплатила им в районе 100 тысяч. Мой адвокат не смог доказать, даже предоставлялась звукозапись. Судья сказала: „Ну, это не есть доказательство“», — рассказала Алена Денисова.

По словам экспертов, такие проблемы — не редкость. Некоторые юрфирмы намеренно заключают с клиентами так называемые «размытые» договоры.

«Анализ подобных договоров часто выявляет несправедливые условия, которые создают односторонние преимущества для исполнителя. Например, пункты, где договор считается исполненным автоматически при малейшей задержке со стороны клиента, могут быть также оспорены в суде. Отказ в возврате средств в такой ситуации является нарушением прав потребителя», — объяснил адвокат Илья Мельников.

Если возврат средств затягивается, специалисты советуют написать коллективное обращение и передать в прокуратуру и Роспотребнадзор. Пока что Любовь Соловьева и Наталья Уланова ждут обозначенных сроков. Иначе готовы встретиться с работниками фирмы в суде.

