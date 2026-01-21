«Не выкидываю»: Бузова хранит фотографии с бывшем мужем Тарасовым

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом, артистка старается избегать личных встреч с экс-супругом.

Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что до сих пор хранит фотографии с бывшим мужем — футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом она рассказала в шоу «Натальная карта».

По словам Бузовой, со временем ей удалось отпустить болезненные переживания и залечить эмоциональные раны. Однако от хороших воспоминаний она отказываться не хочет. Артистка подчеркнула, что благодарна прошлому за светлые моменты.

«Классные фотки у меня есть, я не выкидываю. За все благодарна, потому что было много хорошего. Раньше это было большой болью. Не дай Бог, чтобы я пересекалась и виделась. Но, когда один раз пересеклась — легче стало», — призналась телеведущая.

Бузова отметила, что воспоминания о браке больше не причиняют ей прежних страданий. При этом она старается избегать личных встреч с бывшим супругом. Она считает, что это лишний раз тревожит ее эмоциональное состояние.

После развода с Тарасовым у Бузовой был роман с блогером Давидом Манукяном. Отношения начались в 2019 году и завершились в начале 2021-го.

Бузова также неоднократно опровергала слухи о романах с юмористом Тимуром Батрутдиновым и певцом Олегом Майами. Она подчеркивала, что речь идет исключительно о дружбе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.