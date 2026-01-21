«Влюбляет в себя за восемь секунд»: Кушанашвили об уникальности Волочковой

Кушанашвили: Волочкова умеет влюблять в себя людей за восемь секунд

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Журналист признался, что был очарован балериной с момента знакомства.

У заслуженной артистки России Анастасии Волочковой есть способность очаровывать людей за несколько секунд. Об этом сказал журналист и телеведущий Отар Кушанашвили на праздновании юбилея балерины.

«Ее уникальное свойство — влюблять в себя людей за восемь секунд. Это даже быстрее, чем я. Она влюбляет в себя людей за восемь секунд. Я считал секундомером», — заявил телеведущий.

Он вспомнил, что они познакомились несколько лет назад в Киеве, когда вместе входили в состав жюри какого-то конкурса. С ними был театральный режиссер, народный артист России Роман Виктюк. И в тот вечер Анастасия очаровала обоих своих коллег.

Отметил Кушанашвили и то, насколько она красива, умна, талантлива и терпелива.

«Я, когда смотрю на Волочкову, думаю: „Где границы ее терпения?“ На нее наступают, ее костерят, ее бранят. Она держит оборону. <…> Это талантливейшая барышня. Я хотел бы вам всем пожелать такого сочетания ума и красоты, но мы рылом не вышли», — добавил журналист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мама и дочь поздравили Волочкову с 50-летием.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.