Нет ревности: девушка рассказала об интимной жизни с братьями-близнецами

Каждую ночь это необычное трио засыпает в одной кровати.

В тайской провинции Накхонпханом 24-летняя девушка по имени Фа открыто заявила о своих романтических отношениях одновременно с двумя братьями-близнецами. Об этом сообщает издание Thaiger.

Она опубликовала в социальной сети TikTok видео с заголовком «У меня два мужа». Ролик мгновенно стал вирусным и вызвал бурную дискуссию среди пользователей.

По словам героини видео, она не планировала заводить серьезные отношения. Однако знакомство с братьями по имени Синг и Суэа изменило ее планы.

Девушка пояснила, что их союз длится уже около полугода и начался еще в период ее обучения в университете. Она отметила, что родственники всех участников необычного трио знают о ситуации и не выражают никаких протестов против такого формата совместной жизни.

Согласно рассказу Фа, их быт организован на принципах полного доверия и распределения обязанностей. При этом братья, которые младше своей избранницы на один год, доверили ей полное управление семейным бюджетом и отдают ей все свои заработанные деньги.

Близнецы трудятся в сфере обслуживания сельскохозяйственной техники, работая на тракторах и экскаваторах. Фа отметила, что в их отношениях нет места ревности. Она делит кровать с обоими братьями. При этом, интимная близость не подвластная строгим графикам.

Суэа, младший из близнецов, признался, что именно он первым начал переписку с Фа, после чего предложил брату присоединиться к общению. Девушка подчеркнула, что их выбор является личным делом и не наносит вреда окружающим, поэтому она игнорирует негативные комментарии в интернете.

