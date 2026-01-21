Позиционный цугцванг: в Давосе столкнулись Трамп и европейские лидеры

Фото: Reuters/Nathan Howard

Заявления главы Белого дома изменили главную повестку переговоров форума.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе идет противостояние президента США Дональда Трампа и европейских лидеров. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на политологов.

Опираясь на взаимные оскорбления главы Белого дома и президента Франции Эммануэля Макрона, а также на обвал котировок ведущих американских компаний, политолог Максим Жаров сделал вывод, что диалог Европы и Соединенных Штатов зашел в «позиционный цугцванг». Это термин из шахмат, при котором любое следующее действие лишь ухудшает ситуацию. При этом главы государств встали в позицию «кто кого прогнет».

У Трампа, по его мнению, в этой ситуации нет преимущества. Да и СМИ в открытую заявляют, что американский президент блефует. А значит, подстраиваться под него лидерам другим стран не надо.

При этом чем напряженнее становится ситуация, тем больше вероятность, что Трамп решится на прямолинейную интервенцию против Ирана.

Форум, который начался 19 января, многие европейские лидеры планировали использовать как площадку для обсуждения украинского вопроса. Они намеривались перетянуть президента США на их сторону и уговорить предоставить им гарантии безопасности, а также инвестиции в размере 800 миллиардов долларов на восстановление Незалежной.

«Но Трамп с заявлениями по Гренландии и, самое главное, объявивший о вводе с 1 февраля санкций в отношении тех стран, которые ему будут пытаться активно мешать аннексировать остров, заставил забыть все остальное», — заметил политолог Юрий Подоляка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макрон, по мнению Трампа, не задержится надолго на посту президента Франции.

