«Вспомнить старые времена»: бывших мужа и жену арестовали за секс в отеле

В Малайзии бывших мужа и жену арестовали за секс в отеле

Полицейским пришлось ждать около семи минут под дверью номера.

В Малайзии сотрудники религиозной полиции арестовали бывшую семейную пару. Экс-супруги устроили свидание в отеле ради интимной близости. Об этом сообщает Mothership.

Представители Исламского религиозного департамента прибыли на место после получения сообщения о возможном халвате — нахождении наедине мужчины и женщины, не связанных узами брака.

Дверь в номер открыли не сразу. Полицейским пришлось ждать около семи минут, хотя из комнаты доносился шум работающего кондиционера.

Когда постоялец все же впустил проверяющих, те обнаружили внутри женщину и характерный беспорядок на кровати. Задержанные пытались выдать себя за супругов, но документального подтверждения своих слов предоставить не смогли.

В ходе допроса выяснилось, что пара расторгла брак четыре года назад из-за постоянных конфликтов и проблем с деньгами. Спустя два года они возобновили общение и даже планировали пожениться снова, но так и не дошли до регистрации союза.

В отель они приехали, чтобы «вспомнить старые времена» и насладиться обществом друг друга.

Несмотря на арест, бывшие супруги заявили, что не испытывают стыда за содеянное. Представители религиозного комитета отметили, что травмы от развода помешали паре вновь легализовать отношения.

На данный момент точная мера наказания для любовников не уточняется.

