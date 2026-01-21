Реформа поступления: вузы утвердили перечни ЕГЭ по новым правилам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российские абитуриенты столкнулись с изменением регламента приема всего за несколько дней до дедлайна по выбору предметов.

Российские высшие учебные заведения пересмотрели перечень вступительных испытаний для 48 направлений подготовки за полгода до старта приемной кампании. Об этом сообщает издание «Известия».

Корректировка образовательных программ и условий приема связана с обновленным регламентом Министерства науки и высшего образования РФ, который официально вступит в силу с 1 марта 2026 года. При этом новые списки были опубликованы всего за 12 дней до завершения срока подачи заявлений на участие в Едином государственном экзамене.

Изменения затронули как технические, так и гуманитарные специальности, значительно меняя привычную структуру подготовки школьников к экзаменам.

Согласно новым правилам, на 26 инженерных и технических специальностях наличие результатов ЕГЭ по физике теперь является строго обязательным условием для зачисления.

В гуманитарном секторе изменения коснулись 21 направления. Здесь образовательные организации получили право требовать от поступающих результаты госэкзамена по истории.

Существенные трансформации произошли в системе подготовки будущих учителей. Теперь студенты педагогических факультетов должны подтверждать знания по предмету, соответствующему их узкому профилю. Ранее обществознание было универсальным предметом. При этом для таких абитуриентов список доступных дисциплин для третьего испытания сократился более чем в два раза.

Отмечается, что некоторые ведущие институты страны внедряли подобные практики еще до официального распоряжения ведомства. Например, Московский педагогический государственный университет (МПГУ) уже в прошлом сезоне настаивал на предоставлении профильных результатов ЕГЭ. МГТУ имени Н. Э. Баумана сделал физику базовым критерием отбора на большинстве своих факультетов.

Представители образовательной сферы подчеркивают, что такие меры станут своеобразным фильтром для отсева неподготовленных студентов.

Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что в технических вузах ранее наблюдался высокий процент отчислений — до 40% после первых курсов. Основной причиной было то, что абитуриенты сдавали более легкие предметы вместо профильных.

В то же время родительские сообщества выражают обеспокоенность из-за сжатых сроков: школьники готовились по одной схеме, а теперь вынуждены менять планы в экстренном режиме.

Психологи рекомендуют выпускникам не паниковать, а четко структурировать подготовку по новым дисциплинам. Также эксперты советуют использовать техники саморегуляции для борьбы со стрессом перед вступительными испытаниями.

