Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из отделений полиции Уфы

В поле зрения правоохранительных органов злоумышленники попали, когда собирали данные об объекте атаки.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из отделений полиции города Уфа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

«В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе», — уточнили в центре.

Правоохранительные органы обратили внимание на злоумышленников, когда те собирали данные об объекте террористической атаки — отделе полиции в столице Башкортостана. Они приобрели автоматическое оружие и все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ). Кроме того, провели разведку местности и преступили к сборке СВУ.

Во время задержания главарем группы было оказано вооруженное сопротивление. Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь. В результате злоумышленник был ликвидирован. Среди мирного населения и сотрудников при исполнении раненых или убитых нет.

Второй участник группы был задержан.

Следственный отдел УФСБ Республики Башкортостан возбудил уголовное дело по двум статьям: «покушение на совершение террористического акта» и «участие в деятельности террористической организации».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФСБ установила личность россиянина, готовившего теракт против военнослужащих РФ.

