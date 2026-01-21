Первый рейс из Касабланки приземлился в Санкт-Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Авиаперелеты по новому маршруту будут выполняться три раза в неделю.

Первый самолет рейса Касабланка — Петербург приземлился в Пулково. Авиалайнер прибыл в Северную столицу в 6 часов 47 минут.

Прямое авиасообщение между этими городами запускается впервые. В честь исторического события в аэропорту устроили торжественную церемонию с национальными марокканскими песнями.

Рейсы по новому маршруту будут выполнять три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Время в пути составит около шести часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что возобновление прямого авиационного сообщения между Россией и США является давно назревшим шагом, однако для этого необходима политическая готовность американской стороны. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью изданию «Известия». По его словам, в России рассчитывают на снятие так называемой «авиаблокады».

Гусаров отметил, что нормализация авиасообщения с Россией могла бы стать существенной поддержкой прежде всего для американского авиационного сектора, который в настоящее время переживает непростые времена.

