Фото, видео: © РИА Новости/Александр Мельников; 5-tv.ru

Она будет защищать жителей российских регионов от атак ВСУ.

Наши разведчики нашли разветвленную сеть укрытий в лесах Запорожской области. По сути, это огромный по площади опорный пункт, где можно неделями сдерживать пехоту. Однако «Солнцепеку» потребовалось всего несколько минут, чтобы уничтожить укрепления и окопавшихся там боевиков.

Реактивные системы сейчас работают и на харьковском направлении. «Ураганы» уничтожают вражеские объекты, приближая главную цель — создание буферной зоны, которая защитит жителей российских регионов от атак ВСУ. С передовой — корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

На харьковском направлении идет планомерное создание буферной зоны для защиты Белгородской области. Ключевую роль в этом играет связка реактивной артиллерии и беспилотников.

Разведка воздухом, чтобы нанести точный удар. Беспилотная авиация устойчива к РЭБ, погоде, таранам FPV-дронам и дает точную картину.

«Залетали непосредственно в сам город Харьков. Рассматривали аэродромы, другие важные военные объекты», — рассказал оператор БПС 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Пророк».

Военнослужащие 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» ищут пункты временной дислокации и управления БПЛА, в том числе самолетного типа. И вот оператор обнаружил очередной опорник. Враг не сменил зеленые масксети и в целом провалил маскировку.

«Благодаря своей безответственности просто выдал свои координаты, которые мы сейчас передадим для нанесения огневого поражения», — отметил оператор БПС 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Кэтл».

Координаты в режиме реального времени поступают расчетам реактивных систем залпового огня. Дальше дело техники. В опорник летят осколочно-фугасные и термобарические снаряды.

«Ураганы» используют для «выкуривания» противника из хорошо укрепленных позиций, окопов и лесопосадок. Также работают по тылам. Тактическим преимуществом РСЗО считается сплошная зона поражения.

Расчет под командованием «Калибра» работает на «Урагане» новой модификации. Автоматика домкратов и улучшенная мобильность позволяют развернуться за три минуты, нанести удар и так же быстро сменить позицию. Все это время их прикрывает мобильная группа ПВО.

«Выезжаем на огневую позицию, там уже наблюдает наш БПЛА, который помогает нам координировать огонь, сопровождением точным огнем. Выполняем задачи по опорным пунктам противника, уничтожению БПЛА, пусков БПЛА против противника. Также уничтожается артиллерия против противника, бронегруппы», — рассказал командир боевой машины 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Калибр».

«Благодаря большому калибру и большой площади поражения, мы способны зачищать территорию от подразделений противника, тем самым освобождая дорогу нашим войскам», — добавил командир реактивно-артиллерийского дивизиона 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Редут».

Точность, скорость и правильная мотивация — защитить своих. Контролируя ситуацию на земле и в воздухе, наши войска продвигаются на харьковском направлении и выполняют главную задачу — создают буферную зону, чтобы прекратить многолетние атаки ВСУ на Белгородскую область.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.