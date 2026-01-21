Звездный парадокс: режиссер Кук раскрыл причины конфликта в семье Бекхэм

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christopher Victorio/Imagespace; 5-tv.ru

Знаменитости еще могут помириться, когда старший сын звезд сам станет родителем.

Семья футболиста Дэвида Бекхэма, его супруги, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, стала жертвой звездного парадокса. Об этом 5-tv.ru рассказал британский актер и режиссер Мартин Кук.

Он отметил, что существует такой феномен, как «парадокс актера», когда граница между частной и публичной жизнью знаменитостей размывается. И не всегда получается четко их разделять.

«У каждого есть публичная жизнь и частная жизнь. Но в их случае это особенно обострено и граница между публичным и личным размыта, потому что им необходимо общественное обожание, чтобы зарабатывать на жизнь. И вполне возможно стать жертвой этого парадокса. Думаю, в данном случае мы и видим именно это», — уверен Кук.

Постановщик отмечет, что не нужно воспринимать известную семью как нечто необычное. Ведь именно простые люди создают иллюзию славы вокруг звезд. А знаменитостям необходимо этот образ поддерживать. И вынесение таких конфликтных ситуаций в публичное пространство работает на еще большую популяризацию медийных личностей.

Кук подчеркивал, что дать объективную оценку происходящего между старшим сыном Бекхэмов Бруклином и его знаменитыми родителями сложно, так как мало кто знает их вне рамок публичности. Режиссер предположил, что, скорее всего, эта ситуация — пример классического конфликта отцов и детей.

«Это может быть пороком — если ты не способен смириться с превосходством отца, или добродетелью — если ты преодолеваешь его давление и борешься с ним. Отец хочет, чтобы ты был создан по его образу, а ты хочешь быть собой. Это вечная борьба», — отметил Кук.

Несмотря на то что члены знаменитой семьи перестали общаться, есть вероятность, что они помирятся, когда Бруклин сам станет отцом.

