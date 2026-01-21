Как в шкафу: российский рынок захватил тренд на микроквартиры

Фото, видео: 5-tv.ru

Зачастую площадь такой недвижимости — не больше десяти квадратных метров.

На российском рынке жилья новая тенденция — микроквартиры по восемь-десять квадратных метров. В Москве и Петербурге они сейчас бьют рекорды по продажам. Назвать комфортным это жилье сложно, но зато недорогое и свое. Однако, с оформлением в собственность таких ультракомпактных студий могут возникнуть проблемы. Корреспондент «Известий» Анастасия Репикова расскажет, какие.

— Здесь 15 квадратных метров. Это на данном объекте самая большая студия.

Есть вдвое меньше — площадью всего восемь квадратных метров. Планировка при этом почти такая же. И риэлтор подчеркивает: это не доля в коммуналке, а отдельный кадастр.

— На моей памяти я продавал и 5,5 квадратных метров.

Она меньше парковочного места, а стоит, как машина. И эта, наверное, самая маленькая квартира в Северной столице, тоже нашла своего покупателя. По словам специалиста по недвижимости, ушла влет за полтора миллиона рублей. А в Москве рекорд побила студия площадью всего шесть квадратов.

— При этом площадь жилой недвижимости 2, 9 метра.

Назвать комфортным такое жилье сложно, но для людей с ограниченным бюджетом это едва ли не единственный вариант обзавестись собственными квадратными метрами. Сейчас крохотные квартиры — самый ходовой товар. Спрос на них вырос на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Чаще всего их приобретают либо для студентов, ребят, которые молодые, собственно говоря. Много пространства не надо, достаточно прийти, переночевать, свои курсовые написать. И второе — для сдачи в посуточную аренду. Нарезка на маленькие квартиры чаще всего, конечно, делается в центре города. Это переделка коммунальных квартир, либо это реконструкция зданий», — отметила риэлтор Ольга Арсланова.

Но статус у такой недвижимости разный — от доли до апартаментов. И оформить право собственности в этом случае нельзя. Также есть риск, что власти признают строительство или перепланировку незаконной. Тогда собственник и вовсе лишится права на недвижимость.

«Фактически человек может жить хоть в палатке в лесу, в шалаше, в чем угодно, хоть в вагоне, на складе, где угодно, но эти все помещения, они не являются жилыми. И у человека, естественно, потенциальные проблемы, например, невозможность прописки по этому адресу», — рассказал юрист по вопросам ЖКХ Александр Сметанин.

В некоторых регионах страны действует запрет на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров, а жилая норма на человека — 18 квадратов. И найти полноценное жилье меньшей площади почти нереально. Зато апартаменты, которые юридически являются нежилым помещением, запросто.

Апартаменты площадью 15 квадратов продуманы до мелочей. Здесь все только самое необходимое — душ, туалет, плита, микроволновка, холодильник, система хранения, и в двух шагах кровать. Главный принцип таких апартаментов — функциональность каждого квадратного метра.

Даже на площади всего в один квадратный метр, как оказалось, можно изловчиться и сделать квартиру-студию. Правда, человеку, котоый в ней поместится, спать придется стоя. Это шуточный проект столичных архитекторов, но с горьким привкусом. Ведь рынок недвижимости находится в зоне турбулентности. Доступность жилья в стране упала до минимальных значений.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в Петербурге колеблется от 250 до 300 тысяч рублей, примерно столько же в Новой Москве. В старой — почти 800 тысяч рублей. А в элитных новостройках стоимость вообще достигла больше двух с половиной миллионов рублей за квадрат. Так что чем меньше площадь, тем выгоднее. И пространство для жизни сжимается до размеров кошелька.

Аренда или покупка микроквартиры — это компромисс, который может дорого обойтись в будущем. Ведь это решает проблему, где переночевать, а не жить. Особенно остро ее ощущают, те, кто планирует создать семью. И такое жилье стало лакмусовой бумажкой, которая показывает, что мечта о собственных квадратных метрах лишь отдаляется, превращаясь из квартиры в нечто юридически шаткое и физически тесное.

