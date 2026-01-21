Фермеры устроили массовые протесты у здания Европарламента в Страсбурге

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elyxandro Cegarra; 5-tv.ru

Акции были направлены против торговой сделки Евросоюза.

Возможно, лучшим решением для европейских политиков было бы сосредоточиться на внутренних проблемах. Пока в Давосе обсуждали Украину и США, в самом центре Страсбурга проходили массовые протесты французских фермеров. Дошло до столкновений с полицией прямо перед зданием Европарламента.

Протестующие недовольны сделкой между ЕС и странами Южной Америки. По условиям соглашения Европа будет закупать сельхозпродукцию ТАМ, а своих производителей оставляет не у дел. Фермеры требуют отменить этот договор и уже перешли к силовым методам. На юге Франции они просто вламываются в магазины и выбрасывают с полок все иностранные продукты.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЕС и МЕРКОСУР подписали торговое соглашение в столице Парагвая. Еврокомиссия назвала это событие «исторической вехой в отношениях между двумя регионами».

Как отметил портал Euractiv, договор был подписан на фоне протестов европейских фермеров, которые считают, что с наплывом продукции из Южной Америки они окажутся в условиях недобросовестной конкуренции.

