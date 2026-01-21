«Мы остановили восемь войн»: Трамп подвел итоги года у власти

Фото, видео: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP; 5-tv.ru

Президент США в очередной раз заявил, что его внешняя политика спасла миллионы жизней и должна быть отмечена Нобелевской премией мира.

Ровно год назад президент США Дональд Трамп во второй раз возглавил Белый дом. Итоги за этот период он подвел лично, выйдя к прессе с толстой папкой, в которой, как он подчеркнул, собраны его достижения. Говоря о политике, Трамп вновь заявил, что именно он заслуживает Нобелевскую премию мира и, по его словам, больше, чем кто бы то ни было другой.

«Мы остановили восемь войн, которые считалось невозможно прекратить. Камбоджа и Таиланд бились годами, Косово и Сербия. Конго и Руанда, Пакистан и Индия — они реально бились лоб в лоб. За каждую такую прекращенную войну мне должны были дать Нобелевскую премию, но я же об этом не говорю. Хотя я спас миллионы и миллионы людей», — заявил глава Белого дома.

В то же время годовщина второго срока президента США прошла на фоне массовых протестов. Во вторник тысячи американских рабочих и студентов вышли на марши в городах и университетских кампусах по всей стране. Акции направлены против жесткой миграционной политики администрации Трампа. Нынешняя волна возмущения напрямую связана с инцидентом в Миннеаполисе, где несколько недель назад федеральные агенты застрелили активистку во время рейда.

