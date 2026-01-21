Незапланированное купание: в Севастополе прохожие спасли подростка, упавшего в море

В Севастополе подросток упал в холодное море на набережной

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел на мысе Хрустальном.

Незапланированное купание чуть не стоило жизни подростку из Севастополя. 13-летний мальчик гулял с одноклассницей по набережной на мысе Хрустальном и упал в холодное море. По всей видимости, пострадавший хотел впечатлить свою спутницу.

Он разбежался, чтобы прокатиться по льду у самой кромки набережной. Но потерял равновесие и оказался в ледяной воде. На выручку школьнику бросились случайные прохожие. Мальчика вытащили на берег и отвели в ближайший отель под горячий душ.

Ранее, писал 5-tv.ru, ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке. По данным следователей, подозреваемый, мужчина 28 лет, управляя снегоходом марки «Ямаха» с прицепленными санями, где находились 39-летняя женщина вместе с несовершеннолетним, выехал из населенного пункта Инчоун в село Лаврентия.

Во время движения водитель выехал на лед. В результате снегоход провалился под воду. Это произошло примерно в десяти метрах от берега. Женщину удалось спасти, а ребенок погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX