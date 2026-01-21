Трамп заявил, что Макрон не задержится надолго на посту президента Франции

Фото: Reuters/Philippe Magoni

По словам американского лидера, его французский коллега — «хороший парень», но его будущее предрешено.

Президент Франции Эммануэль Макрон не останется у власти надолго. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп на очередном брифинге для журналистов в Белом доме. И подчеркнул, что его личная симпатия к коллеге никак не изменит ситуацию.

«Знаете, Эммануэль надолго не задержится… Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет», — сказал он.

Такую оценку карьере Макрона Трамп дал в связи с предстоящими выборами президента Франции. Голосование за нового лидера должно состояться в апреле 2027 года. Действующий руководитель страны уже дважды занимал этот пост и не имеет права на переизбрание.

Прежде глава Белого дома пытался надавить на Макрона, чтобы тот принял его приглашение в «Совет мира», целью которого является урегулирование конфликта в секторе Газа. В частности, угрожал ввести пошлины в размере 200% на французские вина и шампанское. Но при этом подчеркивал, что Макрон не обязан повиноваться, так как скоро уже не будет президентом Франции.

Трамп — председатель совета, в составе «учредительного исполнительного совета» также числятся бывший британский премьер-министр Тони Блэр, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Штатов Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и глава Всемирного банка Аджай Банга. Приглашения получили также лидеры Белоруссии, Аргентины, Парагвая, Турции, Египта, Канады и Таиланда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приглашение президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» вызвало обеспокоенность в Великобритании.

