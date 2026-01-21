«Я была растрогана до слез»: как мама и дочь поздравили Волочкову с 50-летием

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Отношения с родственниками у балерины сложные, но временами в них, видимо, случаются просветления.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отпраздновала 50-летие в столичном Театре на Цветном. Сотни поклонников, а также коллеги по шоу-бизнесу пришли поздравить балерину. Но на торжестве не было ее мамы Тамары Владимировны и дочери Ариадны. Известно, что в звездной семье не раз вспыхивали конфликты, да такие, что танцовщица готова была отказаться от своих близких и прекратить с ними общение. Но позже она оттаивала и вновь говорила им слова любви.

Как рассказала 5-tv.ru балерина, самой первой с днем рождения ее поздравила и подарила цветы Лола — хозяюшка в ее особняке, помощница и подруга. Когда Волочкова прибыла в Театр на Цветном, где отмечала юбилей, там ее сразу встретил теплыми пожеланиями народный артист РФ Николай Басков. От приятельницы Тани Тузовой, певицы и блогера, Анастасия получила самый большой букет — даже не букет, а огромную корзину с цветами.

«А еще мне очень приятен был сюрприз. Ну, во-первых, мама мне написала невероятно длинное сообщение в Telegram. И когда на сцену мне преподнесли цветы, сказали, что это сюрприз, и я достала открытку, я была растрогана до слез. Потому что это был текст, где мне Ариша писала, Ариадна. И она написала: „Дорогая, любимая мама, самые лучшие пожелания в юбилей“. И творчества (пожелала) на любых сценах, на которых я хочу танцевать. В общем, в конце они пишут мне: Ариша, Никита и мама. Мне это было очень приятно», — поделилась Волочкова.

Как объяснила балерина, мама и дочь не пришли на ее концерт в честь юбилея, потому что живут в Петербурге и не выносят публичности. Но сделать подарок они все же хотели, поэтому связались с Лолой и организовали праздничные цветы на сцене Театра на Цветном. По словам Волочковой, видимо, из-за последних конфликтов и сплетен Ариадна не решилась позвонить ей в день рождения, но мама это сделала.

«У меня мама вообще вот эту всю нашу братию, которую я люблю, не приемлет. Ариадна тоже скрытный ведет такой образ жизни. Не то что скрытный, ей нечего скрывать, но она просто не любит освещения вот этого всего. Потому что все потом выворачивается, переворачивается, и она от этого устала», — заключила Волочкова.

В прошлом году на подкасте блогера Амирана Сардарова балерина жаловалась на маму и дочь. Ее, по собственным словам, то и дело использовали ради денег, а потом, например, не приглашали на важные события вроде свадебного мероприятия или выпускного. Кроме того, танцовщица обвиняла Тамару Владимировну в зависти и подчеркивала, что именно из-за матери потеряла любовь всей жизни — бизнесмена Сулеймана Керимова. А еще родительница без спроса распоряжалась имуществом звезды, оформляла на себя и продавала жилье, оставляя ее в сложные моменты без средств к существованию.

«Эти ''любимые'' родственники… Самые большие беды от них. Я не хочу больше с ними общаться. Я никому ничего не должна. Я всем все сделала. Я не хочу с ними общаться. Они звонят мне только тогда, когда им нужны деньги. Ни разу не позвонили мне просто так», — сетовала Анастасия.

Но теперь, кажется, Волочкова снова находится в любви и принятии, с нежностью говорит о своей семье и радуется любому знаку внимания.

