Модная революция на корте: японская теннисистка удивила зрителей необычным костюмом

Дизайнерский наряд с объемными рукавами, в котором спортсменка сыграла матч Australian Open, стал одним из самых обсуждаемых эпизодов турнира.

Модную революцию сегодня совершила японская теннисистка Наоми Осака на матче Australian Open. Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» появилась на корте в дизайнерском наряде, непривычном для этого вида спорта.

Для игры Осака сняла часть своего костюма, но оставила весьма объемные рукава, что должно было помешать во время матча. Однако теннисистка одержала победу и после этого рассказала, что на создание образа ее вдохновила двухлетняя дочь, которой очень понравилась картинка с медузами.

