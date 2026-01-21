Роскошный особняк и гараж спецтехники: в доме главы Приморско-Ахтарска прошли обыски

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его подозревают в нарушениях при строительстве местного дома инвалидов за два миллиарда рублей.

Силовики сегодня пришли в один из самых богатых домов Краснодарского края. Он принадлежит главе Приморско-Ахтарска Максиму Бондаренко. Его подозревают в нарушениях при строительстве местного дома инвалидов за два миллиарда рублей.

А вот особняк чиновника оказался построен отлично. Шикарный дом, в котором поместились огромные чучела убитых животных. Бондаренко — заядлый охотник, и особо гордится своим гаражом спецтехники, где не только квадроциклы и лодки, но даже эксклюзивные вездеходы.

Подразумевается, что все это приобретено на зарплату госслужащего. Я лишь добавлю, до этого с именем Бондаренко уже были связаны скандалы. Прошлым летом он устроил судебную тяжбу с 80-летней пенсионеркой, которая обвинила его во лжи. Теперь женщина-инвалид обязана выплачивать чиновнику компенсацию по полторы тысячи рублей до 2030 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд приговорил бывшего мэра Владимира к 8 годам колонии. Дмитрий Наумов признан виновным в создании коррупционной схемы в сфере похоронных услуг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX